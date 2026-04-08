Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου.
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Σήμερα είναι
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Φενγκ Σούι
- Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)
- Ημέρα του Έθνους των Ρομά
Σαν σήμερα στις 8 Απριλίου
- 1820: Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και την οποία απέκτησαν οι Γάλλοι με την απειλή των όπλων.
- 1896: Κηρύσσεται απεργία των μεταλλωρύχων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δυο απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία, και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.
- 1904: Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν την Αντάντ.
- 1941: Οι Γερμανοί «ραγίζουν» το μέτωπο της ελληνικής άμυνας στη «Γραμμή Μεταξά».
- 1963: Ο Οδυσσέας Ελύτης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος του ΕΙΡ. Θα παραμείνει στη θέση του έως τις 28 Απριλίου 1964.
- 1970: Ισραηλινά βομβαρδιστικά χτυπούν αιγυπτιακό σχολείο στην περιοχή Μπαχρ ελ Μπάκαρ. Σκοτώνονται 30 παιδιά.
- 1989: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος.
- 1990: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, με ποσοστό 46,8% και 150 έδρες, στις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σ’ ένα χρόνο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπισμός με 10,2%.
Γεννήσεις στις 8 Απριλίου
- 1788: Σπυρίδων Τρικούπης, Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη. (Θαν. 12/2/1873)
- 1798: Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας μας. (Θαν. 9/2/1857)
- 1913: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
- 1921: Γιάννης Φέρμης, Έλληνας ηθοποιός
- 1929: Ζακ Μπρελ, Βέλγος τραγουδοποιός. Τραγούδια του διασκεύασαν πολλοί ροκ καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Άλεξ Χάρβεϊ και ο Ρέι Τσαρλς. (Θαν. 9/10/1978)
- 1938: Κόφι Ανάν, Γκανέζος διπλωμάτης, γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε.
- 1958: Ηλίας Ψινάκης, πρώην Έλληνας πολιτικός και μάνατζερ.
- 1996: Άννα Κορακάκη, Ελληνίδα σκοπεύτρια.
Θάνατοι στις 8 Απριλίου
- 1867: Δημήτριος Καλλέργης, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αρχηγός της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου. (Γεν. 1803)
- 1973: Πάμπλο Πικάσο, Ισπανός ζωγράφος. (Γεν. 25/10/1881)
- 1986: Δημήτριος Αγγελόπουλος, Έλληνας βιομήχανος.
- 1990: Απόστολος Καλδάρας, Έλληνας λαϊκός συνθέτης. (Γεν. 7/4/1922)
- 2013: Μάργκαρετ Θάτσερ, Αγγλίδα πολιτικός.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο