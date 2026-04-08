Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Φενγκ Σούι

Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)

Ημέρα του Έθνους των Ρομά

Σαν σήμερα στις 8 Απριλίου

1896 : Κηρύσσεται απεργία των μεταλλωρύχων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δυο απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία, και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

Γεννήσεις στις 8 Απριλίου

1798 : Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας μας. (Θαν. 9/2/1857)

Θάνατοι στις 8 Απριλίου