Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ευψύχιος, Εύψυχος, Ευψύχης, Ευψυχία, Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα.

Σαν σήμερα στις 9 Απριλίου

1015 : Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος καταλαμβάνει το φρούριο της Έδεσσας κι εκδιώκει τους Βουλγάρους.

: Ο υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου, Σπύρος Μαρκεζίνης, υποτιμά αιφνιδιαστικά τη δραχμή έναντι του δολαρίου κατά 50%. Η παράτολμη αυτή ενέργεια θα αποδώσει, καθώς θα αυξηθούν οι εξαγωγές και ο τουρισμός, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις της αντιπολίτευσης. 2000: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη κερδίζει στο νήμα συγκεντρώνοντας το 43,79% των ψήφων (158 έδρες), έναντι 42,74% της Νέας Δημοκρατίας (125 έδρες), της οποίας ηγείται ο Κώστας Καραμανλής. Το ΚΚΕ λαμβάνει 5,52% (11), ο Συνασπισμός 3,20% (6), ενώ εκτός Βουλής μένει το ΔΗΚΚΙ με 2,69%.

Γεννήσεις στις 9 Απριλίου

1821 : Σαρλ Μποντλέρ, γάλλος συμβολιστής ποιητής. (Θαν. 31/8/1867)

: Παύλος Κουντουριώτης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, που διετέλεσε αντιβασιλέας και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Θαν. 22/8/1936) 1933: Ζαν Πολ Μπελμοντό, γάλλος ηθοποιός. (Θαν. 6/9/2021)

Θάνατοι στις 9 Απριλίου