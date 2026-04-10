Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και 39 Μαρτύρων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*, Αναξιμένης, Μένης, Δημοσθένης,

Δήμος, Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης,

Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*,

Επαμεινώνδας, Νώντας, Ετεοκλής, Ζήνων*,

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα, Ηφαιστίων,

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*, Θεόφραστος,

Θησέας, Θησεύς, Ισοκράτης, Μιλτιάδης, Μίλτος,

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία,

Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*, Όμηρος, Παρμενίων,

Πελοπίδας, Περικλής, Πίνδαρος, Πολύβιος, Προμηθεύς,

Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*,

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη,

Θέα, Θέη*,Φιλοποίμην, Φίλης, Φωκίων, Φώκος.

Σαν σήμερα 10 Απριλίου

1821 : Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, σε αντίποινα για την Ελληνική Επανάσταση.

1826 : Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική έξοδο. Ο Χρήστος Καψάλης ανατινάζει την μπαρουταποθήκη στο Μεσολόγγι.

: Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική έξοδο. Ο Χρήστος Καψάλης ανατινάζει την μπαρουταποθήκη στο Μεσολόγγι. 1896 : Ο Σπύρος Λούης τερματίζει πρώτος στον μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

1919 : Ο ηγέτης της Μεξικανικής Επανάστασης Εμιλιάνο Ζαπάτα πέφτει σε ενέδρα και δολοφονείται από τις κυβερνητικές δυνάμεις στη Μορέλος.

: Ο ηγέτης της Μεξικανικής Επανάστασης Εμιλιάνο Ζαπάτα πέφτει σε ενέδρα και δολοφονείται από τις κυβερνητικές δυνάμεις στη Μορέλος. 1924 : Σημειώνεται η πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα. Τέσσερις άγνωστοι νεαροί, μεταμφιεσμένοι με περούκες και ψεύτικα γένια, εισβάλλουν στην αμαξοστοιχία Αθηνών – Θεσσαλονίκης, που είναι σταθμευμένη στον Δοξαρά της Λάρισας και ληστεύουν τους επιβάτες της πρώτης θέσης. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ο σερραίος Υπουργός Υγείας, Δημήτριος Πάζης και ο γενικός διοικητής Μακεδονίας, Ιωάννης Βαλαλάς. Η λεία των ληστών ανέρχεται σε 200.000 δραχμές. Οι αρχές υποψιάζονται την τοπική συμμορία των Παγιούλα – Παπαγεωργίου.

1941 : Μετά τη συνθηκολόγηση με τη Γερμανία, παραδίδονται τα οχυρά Παλιουριώνες και Ρούπελ. Ο γερμανός συνταγματάρχης που προσέρχεται για την παραλαβή του Οχυρού Παλιουριώνες στο ανατολικό Μπέλες προσφωνεί τον Διοικητή του Οχυρού και συγχαίρει τη φρουρά του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ηρωική αντίσταση.

: Μετά τη συνθηκολόγηση με τη Γερμανία, παραδίδονται τα οχυρά Παλιουριώνες και Ρούπελ. Ο γερμανός συνταγματάρχης που προσέρχεται για την παραλαβή του Οχυρού Παλιουριώνες στο ανατολικό Μπέλες προσφωνεί τον Διοικητή του Οχυρού και συγχαίρει τη φρουρά του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ηρωική αντίσταση. 1970 : Η αρχή της διάλυσης των Beatles. Ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το συγκρότημα. «Δεν πρόκειται να ηχογραφήσω ή να εμφανισθώ ξανά με τους Beatles ή να γράψω μουσική με τον Τζον» αναφέρει στη γραπτή του δήλωση. Γεμάτος οργή, ο Τζον Λένον ανταπαντά: «Ο Πολ δεν έφυγε από το συγκρότημα, εγώ τον απέλυσα».

1985: Ο Παναθηναϊκός ηττάται με 4-0 στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (νυν Τσάμπιονς Λιγκ).

Γεννήσεις στις 10 Απριλίου

1847 : Τζόζεφ Πούλιτζερ, ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του. (Θαν. 29/10/1911)

1870 : Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, γνωστότερος ως Λένιν, ρώσος επαναστάτης και θεωρητικός του κομμουνισμού, ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης και ιδρυτής της Σοβιετικής Ένωσης. (Θαν. 21/1/1924)

1899 : Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, Ρωσοαμερικανός συγγραφέας. («Λολίτα») (Θαν. 2/7/1977)

1935 : Χρήστος Γιανναράς, Έλληνας συγγραφέας.

1963 : Δημήτρης Σταρόβας, Έλληνας μουσικός και ηθοποιός.

1973 : Ρομπέρτο Κάρλος, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

1979: Παύλος Φύσσας, Έλληνας ράπερ.

Θάνατοι στις 10 Απριλίου