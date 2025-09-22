Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και του Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.

Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα:﻿Ζωγραφιά, Λουίζα, Λοΐζος, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Σήμερα είναι

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο).

Ανατολή ήλιου: 07:13

Δύση ήλιου: 19:22

Σελήνη 0.5 ημέρας

Σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου

1789: Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν του Οθωμανούς Τούρκους στη Μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του γράφει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg, K.587» («Η Νίκη του ήρωα Κόμπουργκ»), προς τιμήν του στρατηγού Γιοσίας φον Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των αυστριακών δυνάμεων.

Γεννήσεις στις 22 Σεπτεμβρίου

1791: Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (1831), τους νόμους της ηλεκτρόλυσης (1833) και την περιστροφή του πολωμένου φωτός, υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου (1845). Εφηύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους «διηλεκτρικό», «ηλεκτρόδιο», «άνοδος», «κάθοδος», «ιόν» και «ιονισμός». Προς τιμήν του, δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών (Farad).

Θάνατοι στις 22 Σεπτεμβρίου