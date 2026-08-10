Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου - iefimerida.gr

Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων,

Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ.

Σαν σήμερα, 10 Αυγούστου

1788: Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία αρ. 41, γνωστή και ως «Του Διός».

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία αρ. 41, γνωστή και ως «Του Διός». 1793: Ανοίγει τις πύλες του το μουσείο του Λούβρου.

Ανοίγει τις πύλες του το μουσείο του Λούβρου. 1825: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με στόχο να κάψουν τον αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδωθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με στόχο να κάψουν τον αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδωθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913: Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που θέτει τέλος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με βάση τη γραμμή όρος Μπέλλες – εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα (Πρωτόκολλο Βενιζέλου – Πάσιτς), με βάση τη γραμμή Πρέσπες – Δοϊράνη. (Νέο Ημερολόγιο)

Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που θέτει τέλος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με βάση τη γραμμή όρος Μπέλλες – εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα (Πρωτόκολλο Βενιζέλου – Πάσιτς), με βάση τη γραμμή Πρέσπες – Δοϊράνη. (Νέο Ημερολόγιο) 1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο)

Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο) 1922: Ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το Τριφύλλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ), μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το Τριφύλλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ), μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 1969: Η Coca Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.

Γεννήσεις στις 10 Αυγούστου

1884: Παναΐτ Ιστράτι, (Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα), ο επονομαζόμενος και Γκόργκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής Ρουμάνος συγγραφέας. («Κυρά Κυραλίνα») (Θάν. 16/4/1935).

Παναΐτ Ιστράτι, (Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα), ο επονομαζόμενος και Γκόργκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής Ρουμάνος συγγραφέας. («Κυρά Κυραλίνα») (Θάν. 16/4/1935). 1947: Ίαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος «Jethro Tull».

Ίαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος «Jethro Tull». 1960: Αντόνιο Μπαντέρας, Iσπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα.

Θάνατοι στις 10 Αυγούστου