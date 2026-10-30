 Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, «Χρόνια πολλά» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, «Χρόνια πολλά»

Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
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Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αδερφών Αγίων Ζηνόβιος και Ζηνοβία, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην χριστιανική παράδοση.

Η γιορτή σήμερα περιλαμβάνει, σύμφωνα με το εορτολόγιο ονόματα όπως:

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

  • Απολλωνία
  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή
  • Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
  • Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία
  • Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία
  • Μαρκιανός, Μαρκίνος
  • Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα
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