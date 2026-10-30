Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, «Χρόνια πολλά» - iefimerida.gr

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αδερφών Αγίων Ζηνόβιος και Ζηνοβία, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην χριστιανική παράδοση.
Η γιορτή σήμερα περιλαμβάνει, σύμφωνα με το εορτολόγιο ονόματα όπως:
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
- Απολλωνία
- Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή
- Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
- Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία
- Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία
- Μαρκιανός, Μαρκίνος
- Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα
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