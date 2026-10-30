Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, «Χρόνια πολλά» - iefimerida.gr

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αδερφών Αγίων Ζηνόβιος και Ζηνοβία, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην χριστιανική παράδοση.

Η γιορτή σήμερα περιλαμβάνει, σύμφωνα με το εορτολόγιο ονόματα όπως:

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα