Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα -Αναλυτικά οι ώρες - iefimerida.gr

Τις αγορές τους λιγο πριν το Πάσχα πραγματοποιούν οι καταναλωτές με τα καταστήματα να λειτουργούν με εροταστικό ωράριο.

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τα μαγαζιά λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 21:00.

Με βάση την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής: