Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα -Αναλυτικά οι ώρες - iefimerida.gr

Τις αγορές τους λιγο πριν το Πάσχα πραγματοποιούν οι καταναλωτές με τα καταστήματα να λειτουργούν με εροταστικό ωράριο.
Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τα μαγαζιά λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 21:00.
Με βάση την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:
- Μ. Πέμπτη 9/4/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.
- Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.
- Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.
- Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:
- Από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη 10:00 - 21:00.
- Μεγάλη Παρασκευή από 13:00 έως τις 19:00
- Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, και τη Δευτέρα του Πάσχα, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
