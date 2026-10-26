Εντυπωσίασαν με τους σχηματισμούς τους οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ -«Ανήκω σε μένα» και «Gangsta's Paradise» από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων [βίντεο] - iefimerida.gr

Με λαμπρότητα γιόρτασε η Θεσσαλονίκη την επέτειο της απελευθέρωσής της και τη μνήμη του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με το thessPost.gr, στο κέντρο των εκδηλώσεων βρέθηκαν οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, που κέρδισαν το κοινό με μια παράσταση αρκετά πιο ανάλαφρη από όσο συνηθίζεται σε τέτοιες τελετές.

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Με ακρίβεια οι σχηματισμοί των σπουδαστών της ΣΣΑΣ

Μόλις τελείωσε η δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, οι σπουδαστές πήραν θέση στην πλατεία Αριστοτέλους και παρουσίασαν επίδειξη συγχρονισμού όπλων.

Οι κινήσεις τους ήταν απόλυτα συντονισμένες και ακριβείς, και το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς παρακολούθησε με ενδιαφέρον.

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Στο φινάλε της επίδειξης σήκωσαν τα όπλα και σχημάτισαν με αυτά την ελληνική σημαία.

Τη μουσική πλευρά της εκδήλωσης ανέλαβαν οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, με ρεπερτόριο που ξάφνιασε ευχάριστα τους παρευρισκόμενους.

Ακούστηκαν από το ραπ κομμάτι «Gangsta’s Paradise» μέχρι τα «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρές», με τα οποία οι μουσικοί τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν έλειψαν και τα κλασικά, εμβληματικά ελληνικά τραγούδια, τα οποία το κοινό χειροκρότησε θερμά.