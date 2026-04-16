Εντός της ημέρας αναμένεται νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που εκδήλωσε χθες το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται οι θεράποντες ιατροί του Γιώργου Μυλωνάκη να εκδώσουν το δεύτερο και πολύ σημαντικό ιατρικό ανακοινωθέν για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τού πολύ στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Χθες το ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε πως «σήμερα, 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο νοσκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη».

Οι κρίσιμες 6η και 7η ημέρα

Με την ολοκλήρωση του πρώτου εικοσιτετραώρου για τον Γιώργο Μυλωνάκη στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», οι θεράποντες γιατροί δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν έχει ήδη σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του, καθώς η κορύφωση του κινδύνου για εκδήλωση εγκεφαλικού οιδήματος σημειώνεται την 6η ή την 7η ημέρα της νοσηλείας.