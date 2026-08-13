Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου, έρευνα από τις Αρχές - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (13/8) στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού άνδρα στη Διώρυγα της Κορίνθου, στην περιοχή του Ισθμού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός εντοπίστηκε μέσα στη διώρυγα από ιδιωτικό σκάφος και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η σορός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε και στέλεχος του Λιμενικού, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Έρευνα για τις συνθήκες

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του άνδρα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.