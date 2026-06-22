 Εντοπίστηκε η 14χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Νίκαια -Είναι καλά στην υγεία της - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η 14χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Νίκαια -Είναι καλά στην υγεία της

Σέρρες, περιπολικό
© EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Νίκαιας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η κοπέλα εντοπίστηκε τη Δευτέρα και είναι καλά στην υγεία της, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» δηλώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στη 14χρονη όσο και στην οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ εξαφάνιση 14χρονη Νίκαια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ