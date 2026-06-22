Εντοπίστηκε η 14χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Νίκαια -Είναι καλά στην υγεία της - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Νίκαιας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η κοπέλα εντοπίστηκε τη Δευτέρα και είναι καλά στην υγεία της, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» δηλώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στη 14χρονη όσο και στην οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
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