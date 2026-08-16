Εντοπίστηκαν οι τρεις 13χρονοι που έπαιζαν με τη φωτιά σε δάσος στην Πεντέλη για ένα challenge στα social media - iefimerida.gr

Eντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι που την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζαν με τη φωτιά σε δάσος στην Πεντέλη για ένα challenge.

Το θέμα είχε έρθει στη δημοσιότητα από τον ΑΝΤ1, με βίντεο που παρουσίασε και έδειχνε τους ανήλικους να βρίσκονται κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το βίντεο από έναν οδηγό τούς δείχνει να ανάβουν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη έκταση και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε τηλεφώνημα στο 112 και η Πυροσβεστική κατάφερε να ταυτοποιήσει τους ανήλικους που είναι 13 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν τα παιδιά και τους γονείς τους. Οι 13χρονοι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη ενώ οι γονείς φέρονται να είχαν πλήρη άγνοια για το challenge εμπρησμού.

Σε βάρος των παιδιών σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.