Η Entersoft-SOFTONE επιταχύνει την καινοτομία και οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν σε νέα εποχή - iefimerida.gr

Με την τεχνητή νοημοσύνη να εισέρχεται σε όλο και περισσότερους τομείς, η επιχειρηματικότητα δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός των εξελίξεων. Η νέα τάση δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος αναζητά τρόπους να εισάγει AI στη λειτουργία του.

Η Entersoft-SOFTONE, μέλος της Olympia Group, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή, καθώς μετά την συνένωση των δύο οργανισμών μπορεί να ανταποκριθεί ταχύτατα στις απαιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας τεχνολογίες αιχμής στην καθημερινότητα των πελατών της.

Entersoft-SOFTONE: Σε θέση οδηγού

Η σύμπραξη των Entersoft και SOFTONE έχει φέρει το νέο οργανισμό σε ηγετική θέση στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού. Το διευρυμένο portfolio λύσεων καλύπτει περισσότερες λειτουργίες από ποτέ, επιτρέποντας τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης. Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα της συγχώνευσης, όμως, είναι το γεγονός πως η ανάπτυξη νέων λύσεων επιταχύνεται.

Ο αυξημένος ρυθμός καινοτομίας της Entersoft-SOFTONE αποδεικνύεται και με το λανσάρισμα της νέας λύσης Web CRM,το ολοκαίνουργιο λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που αναπτύχθηκε για να παρέχει εμπειρίες AI στους χρήστες του. Η λύση αυτή κυκλοφορεί μόλις μερικούς μήνες μετά τη δημιουργία της ενιαίας Entersoft-SOFTONE, δείχνοντας πως η εταιρεία μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και ουσιαστικά στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες.

Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις

Η δημιουργία προσιτών λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογία web και αρχιτεκτονική cloud, αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα της Entersoft-SOFTONE. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις που θα το επιλέξουν δεν χρειάζεται να αποκτήσουν καινούργιο hardware, ούτε να έχουν τμήμα IT που θα αναλάβει τη συντήρηση του συστήματος. Έτσι ακόμα και μία startup μπορεί να το επιλέξει συντηρώντας τα λειτουργικά κόστη της σε χαμηλά επίπεδα, αποκτώντας πρόσβαση σε AI εργαλεία και απολαμβάνοντας τα σημαντικά οφέλη που αυτά θα της χαρίσουν. Ως αποτέλεσμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σύγχρονες λύσεις, η Entersoft-SOFTONE αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να κλείσουν την ψαλίδα με τους μεγάλους «παίχτες» κάθε κλάδου.

Τα μεγάλα οφέλη του AI

Στο Web CRM η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη μορφή ενός εικονικού συμβούλου, ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει την χάραξη μίας πιο αποδοτικής στρατηγικής. Τα δυνατά σημεία ενός AI μοντέλου, όπως η μηχανική μάθηση και η ταχύτατη ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, επιτρέπουν στον AI assistant να εντοπίζει ευκαιρίες και να προτείνει ενέργειες για μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, να συμβουλεύει κατά τη σύνταξη μηνυμάτων έτσι ώστε αυτά να είναι πιο στοχευμένα, ενώ βοηθά και στη δημιουργία προσφορών με σκοπό την αύξηση της πιθανότητας σύναψης συμφωνιών. Σαν αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης βελτιστοποιείται.

Δεν είναι μόνο τα ενσωματωμένα AI εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους τους όμως. Επιπρόσθετα οι πελατειακές σχέσεις ενισχύονται καθώς οι επιχειρήσεις έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τους συνεργάτες τους και μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές πληροφορίες εύκολα και γρήγορα. Και η παρακολούθηση των leads γίνεται ταχύτερα, έτσι ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες, ενώ το ημερολόγιο αναβαθμίζεται, αυξάνοντας την οργάνωση της καθημερινότητας του χρήστη. Το λογισμικό παρέχει παράλληλα και εκτενείς αναφορές, ενώ μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλες λύσεις της Entersoft-SOFTONE, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ τμημάτων.

Η Entersoft-SOFTONE δίνει προβάδισμα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Σε μία εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονοπωλείται από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, μόνο η Entersoft-SOFTONE είναι σε θέση να παρέχει τις λύσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Χάρη στην εμπειρία δεκαετιών και την υψηλή τεχνογνωσία, καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς μέσα από καινοτόμες λύσεις λογισμικού που αναπτύσσονται γρήγορα και γίνονται άμεσα διαθέσιμες στις επιχειρήσεις.