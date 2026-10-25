Ένταση και επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια -Δύο συλλήψεις - iefimerida.gr

Επεισόδια σημειώθηκαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων όταν περίπου 10 άτομα έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, όμως οι πυροσβέστες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δέχτηκαν επίθεση με πέτρες από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Στο σημείο επενέβη διμοιρία των ΜΑΤ που απομάκρυνε τους νεαρούς και η ένταση συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικά 9 προσαγωγές εκ των οποίων συνελήφθησαν δύο νεαροί 18 και 14 ετών για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, φθορές και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.