Ένταση έξω από το Εφετείο Αθηνών -Επεισόδιο μεταξύ οπαδών, 11 προσαγωγές - iefimerida.gr

Ένταση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:15 έξω από το εφετείο ΑΘηνών, όταν οπαδοί της ΑΕΚ και του Πανιωνίου ενεπλάκησαν σε διένεξη σε καφέ απέναντι από το δικαστικό κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οπαδοί του Πανιωνίου αποχώρησαν από το σημείο και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ.

Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε δίκη που διεξαγόταν σήμερα στο εφετείο για παλαιότερο περιστατικό, με κατηγορούμενους οπαδούς της ΑΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές βρέθηκαν αντιμέτωπες έξω από το δικαστήριο.