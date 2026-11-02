Βγαίνει ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του 64χρονου στις Σέρρες -Αφορά στενό συγγενικό του πρόσωπο - iefimerida.gr

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος συγγενικού προσώπου του 64χρονου Γιώργου Χατζίδη, που βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του στις Σέρρες,﻿ αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους από στιγμή σε στιγμή οι αστυνομικοί.

Ο 64χρονος άνδρας, όπως είχε αποκαλύψει στις 4 Αυγούστου 2026 το iefimerida, είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από πολλαπλά τραύματα. Η ιατροδικαστής Θεσσαλονίκης Αποστολία Ακριβούση που είχε προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως το θύμα χτυπήθηκε από σφυρί, πιθανότατα ματσόλα, καθώς βρέθηκε ένα πλήρες εντύπωμα του σφυριού ανάμεσα στα υπόλοιπα τραύματα.

Οι αστυνομικοί είχαν από καιρό καταλήξει στην ταυτότητα του δράστη, όμως δεν είχαν καταφέρει από το υλικό καμερών ασφαλείας γειτονικών σπιτιών να τοποθετήσουν τον δράστη στο σπίτι του θύματος. Επιπλέον, υπήρχε υλικό του σε διάφορα σημεία, ωστόσο καθώς πρόκειται για στενό συγγενικό πρόσωπο, θα μπορούσε να επικαλεστεί παλαιότερη παρουσία στον χώρο.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις του, όμως, σε συνδυασμό με κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις, στάθηκαν αρκετά ώστε ο πλήρης φάκελος να διαβιβαστεί στον ανακριτή Σερρών ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να εκδώσει το ένταλμα σύλληψης. Υπενθυμίζεται πως το θύμα είχε χρόνιες προστριβές με συγγενή του, ενώ το σπίτι του μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε αναστατωμένο.