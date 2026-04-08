Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Στηρίζουμε τους Έλληνες ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς - iefimerida.gr

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) σε ανακοίνωσή της, εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τους Έλληνες Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς.

H ανακοίνωση

«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τους Έλληνες Ευρωπαίους εντεταλμένους Εισαγγελείς και προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που ασκούν τα καθήκοντά τους με θεσμική ανεξαρτησία, θάρρος και υψηλό φρόνημα.

Η ελληνική έννομη τάξη, με τον ν. 4786/2021, ενσωμάτωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 περί σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία λειτουργεί ως ενιαία ανεξάρτητη αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποκεντρωμένη στα κράτη-μέλη.

Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με αποκλειστικό γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο.

Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου».