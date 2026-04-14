Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια -Θα ζητήσουμε αστικές αποζημιώσεις - iefimerida.gr

Συνέχεια στην κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.



Σε ανακοίνωση, η Ένωση εξαπολύει πυρά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, κατηγορώντας τους για εκφοβισμό εναντίον δικαστικών λειτουργών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων, όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου, του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά τον συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους»!