 Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Ηλιούπολη -Απείλησαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και όπλο και άρπαξαν μετρητά - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Ηλιούπολη -Απείλησαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και όπλο και άρπαξαν μετρητά

Greek Police
Φωτογραφία: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (20/9) σε περίπτερο στη Λεωφόρο Κυπρίων Ηρώων στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστα άτομα φορώντας σκούρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα πλησίασαν τον υπάλληλο και, υπό την απειλή όπλου και κατσαβιδιού, αφαίρεσαν το ποσό των 200 ευρώ από το ταμείο.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Πλέον η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

