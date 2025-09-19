Χανιά: Άνδρας εισέβαλε με όπλο σε φαρμακείο -Άδειασε το ταμείο και τράπηκε σε φυγή - iefimerida.gr

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας φαρμακοποιός στα Χανιά, όταν τα ξημερώματα έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας σε διανυκτερεύον φαρμακείο στην πλατεία των Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου απαίτησε τις εισπράξεις της ημέρας. Ο φαρμακοποιός παρέδωσε 1.500 ευρώ και ο δράστης αποχώρησε παίρνοντας μαζί του και κάποια ναρκωτικά χάπια.

Η δράση του ληστή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο σημείο, καταγράφοντας καταθέσεις και το οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ένοπλου ληστή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.