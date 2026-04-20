Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο Περιστέρι -Συνελήφθησαν δύο δράστες και ο συνεργός τους - iefimerida.gr

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 24χρονος και μία 19χρονη εισέβαλαν στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να τους παραδώσει περίπου 1.500 ευρώ που υπήρχαν στο ταμείο και στη συνέχεια διέφυγαν με ταξί που τους περίμενε έξω.

Συνελήφθησαν στο Ίλιο οι δράστες και ο συνεργός τους -Βρέθηκαν πάνω τους πιστόλι ρέπλικα, λοστός και κατσαβίδια

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποίησαν άμεσα, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να εντοπίζουν στο Ίλιον τους δύο νεαρούς δράστες και τον 32χρονο συνεργό τους, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα πιστόλι ρέπλικα, ένας λοστός, δύο κατσαβίδια, δύο full face, δύο ζευγάρια γάντια και τα χρήματα που είχαν κλέψει από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

Τα χρήματα που αφαιρέθηκαν επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.