Την άμεση ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ανηλίκων, γονέων και εκπαιδευτικών ζητά η Ελίζα Βόζεμπεργκ - iefimerida.gr

Την επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης ενός ασφαλούς διαδικτυακού χώρου για τα παιδιά, ώστε να μην εξελιχθεί το διαδίκτυο από χρήσιμο τεχνολογικό εργαλείο σε σοβαρό μελλοντικό κίνδυνο, ανέδειξε με παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη, στο πλαίσιο συζήτησης για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου συνεπάγεται την αυξανόμενη έκθεση των ανηλίκων σε κινδύνους, ενώ παράλληλα, αναγνώρισε την ολοκληρωμένη νομοθετική προσέγγιση που ακολουθείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη θωράκιση των παιδιών στο διαδίκτυο.

Επίσης, η κ. Βόζεμπεργκ επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανηλίκων μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας έγκαιρης αναγνώρισης του επικίνδυνου περιεχομένου, τονίζοντας χαρακτηριστικά τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού γονέων και εκπαιδευτικών, που οφείλουν να είναι ενεργοί σύμμαχοι στην ψηφιακή προστασία των παιδιών.

Η παρέμβαση της Ελίζας Βόζεμπεργκ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά στατιστικά για το 2024, το 97% των νέων ανθρώπων στην ΕΕ χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο. Δεν αποκλείεται σύντομα να μιλάμε για το 100%.



Η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου συνεπάγεται την αυξανόμενη έκθεση των ανηλίκων σε κινδύνους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση, οι επικίνδυνοι αλγόριθμοι, η πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο καθώς και η παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων. Εξίσου υψηλός είναι ο κίνδυνος εξάρτησης και εθισμού.



Παρά τα νομοθετικά μέτρα, όπως η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες ή το γνωστό Kids Wallet στην Ελλάδα, που αποδεικνύουν ότι προχωράμε θετικά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο νομοθετικά.



Η άμεση ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανηλίκων μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απολύτως αναγκαία, για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας έγκαιρης αναγνώρισης του επικίνδυνου περιεχομένου. Παράλληλα, πρέπει να επενδύσουμε στη διαδικτυακή εκπαίδευση γονέων και δασκάλων, που οφείλουν να είναι ενεργοί σύμμαχοι στην ψηφιακή προστασία των παιδιών. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς εξακολουθούμε να είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι.



Συνάδελφοι, έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά μας, ώστε να μην εξελιχθεί από ένα εξαιρετικά χρήσιμο τεχνολογικό εργαλείο σε σοβαρό μελλοντικό κίνδυνο».