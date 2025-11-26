 Ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της έκτακτης στάσης σε Μετρό και Τραμ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της έκτακτης στάσης σε Μετρό και Τραμ

Λεωφορείο σε στάση στην Αθήνα
Λεωφορείο σε στάση στην Αθήνα / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΟΣΥ προκειμένου να διευκολυνθεί το επιβατικό κοινό, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στις γραμμές του Μετρό και στο Τραμ.

Τα σωματεία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ κήρυξαν έκτακτη στάση εργασίας στις γραμμές 1,2,3 του μετρό και το τραμ, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο εργαζομένου κατά την ώρα εργασίας, το πρωί στο αμαξοστάσιο του Πειραιά.

Για να περιοριστεί η ταλαιπωρία του κοινού και να μειωθούν οι καθυστερήσεις, η ΟΣΥ προχώρησε σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, εξυπηρέτησε άμεσα δύο αιτήματα οργανωμένης μετακίνησης μαθητικών ομάδων, οι οποίες είχαν μεταβεί στο κέντρο της πόλης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό πραγματοποιήθηκε με ειδικό δρομολόγιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιστροφή τους.

«Το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας της ΟΣΥ σε συνεργασία με τους επόπτες που βρίσκονται στο δίκτυο, παρακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης προκειμένου να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο» επισημαίνει στην ανακοίνωση της η διοίκηση της ΟΣΥ.

