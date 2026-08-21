Ενισχύσεις 22 εκατ. ευρώ σε 4.882 παραγωγούς - iefimerida.gr

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην απόδοση ενισχύσεων συνολικού ύψους 22.010.560,47 ευρώ σε 4.882 δικαιούχους.

Πρόκειται για απόδοση ενισχύσεων στο πλαίσιο χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, όπως ισχύει (KYA 199430/2026).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση χορηγείται για τη στήριξη:

των παραγωγών ρυζιού σε ολόκληρη την Επικράτεια, που υπέστησαν ζημιές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το 2025, με ενίσχυση 70 ευρώ ανά στρέμμα,

των παραγωγών δενδρωδών και λοιπών καλλιεργειών που παρουσίασαν μείωση παραγωγής άνω του 30%, λόγω του παγετού του 2021, στις προβλεπόμενες περιφερειακές ενότητες, με ποσά που διαφοροποιούνται ανά καλλιέργεια και

των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με ποτιστικά αγροτεμάχια, λόγω φαινομένων λειψυδρίας κατά το 2025.

Η ενίσχυση χορηγείται σε ποσοστό 100% στους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και σε ποσοστό 50% στους λοιπούς δικαιούχους, με ανώτατο όριο τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε βάθος τριετίας.

Η απόδοση των ποσών πραγματοποιείται με συμψηφισμό έναντι τυχόν βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή του υπολοίπου στον λογαριασμό ΙΒΑΝ των δικαιούχων. Για 683 δικαιούχους για τους οποίους δεν συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως η φορολογική ενημερότητα ή η δήλωση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN στο myAADE, η διαδικασία απόδοσης της ενίσχυσης θα ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως την απόδοση της ενίσχυσης, διεκπεραιώνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Γ.Μπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ