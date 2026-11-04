 Ενισχύονται με δύο ειδικούς επιστήμονες οι ανακριτές εγκλημάτων διαφθοράς του Πρωτοδικείου Αθηνών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχύονται με δύο ειδικούς επιστήμονες οι ανακριτές εγκλημάτων διαφθοράς του Πρωτοδικείου Αθηνών

Άνδρας με τσάντα στους ώμους περπατά προς το Πρωτοδικείο Αθηνών
Άνδρας με τσάντα στους ώμους περπατά προς το Πρωτοδικείο Αθηνών / Φωτογραφία: Intimenews-ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με δύο νέους πραγματογνώμονες-ειδικούς επιστήμονες ενισχύεται το «οπλοστάσιο» των ανακριτών εγκλημάτων διαφθοράς του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρόκειται για δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στον πολιτικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, ο ένας με γνώσεις οικονομικές και ένα με γνώσεις λογιστικής, οι οποίοι θα συνδράμουν στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σύνθετων υποθέσεων που χειρίζονται οι ανακριτές εγκλημάτων διαφθοράς.

Το αίτημα υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορο Λινό και έγινε αποδεκτό από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες θα έχουν το δικό τους γραφείο στο κτήριο 6 της πρώην Σχολής Ευελπίδων και με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους θα συνδράμουν το έργο των ανακριτών.

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