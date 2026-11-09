Τουρνάς: Ενισχύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πυροσβεστικής με 742 οχήματα - iefimerida.gr

Περισσότερα από 700 οχήματα διαφόρων τύπων παραδόθηκαν στην ﻿Πυροσβεστική στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η παραλαβή των τελευταίων οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων ολοκληρώθηκε σήμερα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon Experience Park, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

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Ειδικότερα, έως και τον Οκτώβριο του 2026 παραδόθηκαν τμηματικά συνολικά 742 οχήματα και συγκεκριμένα 726 οχήματα διαφόρων τύπων, 15 ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής και ένα αυτοκινούμενο εξομοιωτής με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο, συνολικής συμβατικής αξίας περίπου 79 εκατομμυρίων ευρώ.

Τουρνάς: Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα

«Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα γιατί προχωράμε ακάθεκτα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυσή του και με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με μέσα. Η ενίσχυση του ΠΣ αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Απέναντι στους πολίτες που χρειάζονται την προστασία του και απέναντι στους πυροσβέστες μας που αναλαμβάνουν καθημερινά δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Με εκπαίδευση, με συντονισμό και σύγχρονο εξοπλισμό ενισχύουμε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά του», σημείωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η σημερινή εκδήλωση αποτυπώνει ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, «δίνοντας στους πυροσβέστες μας περισσότερες δυνατότητες να επιχειρούν αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια» και προσέθεσε ότι η ενίσχυση και ανανέωση του στόλου θα συνεχιστεί καθώς το επόμενο διάστημα «αναμένεται να παραληφθούν ακόμη 503 οχήματα μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ».

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«Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει ενισχυθεί με περισσότερα από 1.320 οχήματα», τόνισε ο κ. Τουρνάς ενώ συμπλήρωσε ότι η σημασία αυτών των παραδόσεων φαίνεται στο πεδίο «σε μια δασική πυρκαγιά σε μια πλημμύρα σε ένα απεγκλωβισμό σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή σε ένα στενό δρόμο νησιού εκεί όπου το κατάλληλο όχημα και ο σωστός εξοπλισμός μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη μιας επιχείρησης».

Πυροσβεστικά οχήματα για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη

Τα νέα αυτά οχήματα θα καλύπτουν όλο το εύρος των αποστολών του Πυροσβεστικού Σώματος, την πυρόσβεση, τη μεταφορά προσωπικού και εφοδίων, τον ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, την υποστήριξη των δυνάμεων για όσο χρόνο απαιτείται.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο κ. Τουρνάς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων και οι υδροφόρες μεταφοράς 20.000 λίτρων νερού ενισχύουν την επάρκεια νερού και τη δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα μικρότερα πυροσβεστικά οχήματα και τα βραχιονοφόρα μικρού πλάτους διευκολύνουν τις επεμβάσεις σε στενούς δρόμους, ιστορικά κέντρα πόλεων και νησιωτικές περιοχές, ενώ τα μέσα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής ενισχύουν την ετοιμότητα σε πλημμυρικά συμβάντα.«Κάθε κατηγορία εξοπλισμού απαντά σε μια συγκεκριμένη ανάγκη να φτάνουν οι δυνάμεις έγκαιρα να έχουν τα μέσα που χρειάζονται να μπορούν να συνεχίσουν την αποστολή τους μέχρι την ολοκλήρωση της», υπογράμμισε ο υπουργός.

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Πρόγραμμα 2,1 δισ. ευρώ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Όπως είπε, το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ” συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μια ολοκληρωμένη επένδυση στην πολιτική προστασία της χώρας. «Μέσα από τα προγράμματά του ενισχύουμε τα επίγεια και εναέρια μέσα αναβαθμίζουμε τις υποδομές και αξιοποιούμε σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, επικοινωνίας και συντονισμού.Για την υλοποίησή τους συνδυάζουμε τρεις χρηματοδοτικές πηγές: Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», επισήμανε ο κ. Τουρνάς προσθέτοντας ότι οι προμήθειες των οχημάτων υλοποιήθηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ενώ ευχαρίστησε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τη συνεργασία.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ενίσχυση με οχήματα, επιχειρησιακά μέσα και εξοπλισμό, στο πλαίσιο του ”ΑΙΓΙΣ” και των υπόλοιπων Σωμάτων Ασφαλείας αλλά κι άλλων φορέων, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ και οι περιφέρειες.«Αυτό τον στόχο υπηρετεί το “ΑΙΓΙΣ”. Κάθε φορέας να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και όλοι μαζί να μπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στην αποστολή του», τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Καταλήγοντας απευθυνόμενος στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος ο κ. Τουρνάς ανέφερε: «Η δική μας ευθύνη είναι να στηρίξουμε το έργο σας με σύγχρονο εξοπλισμό, ουσιαστική εκπαίδευση και διαρκή μέριμνα για την ασφάλειά σας. Αυτή την ευθύνη κάνουμε πράξη με κάθε νέα παράδοση. Αυτή κάνουμε πράξη και σήμερα με αυτές τις παραλαβές. Οι απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης αυξάνονται. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, βελτιώνουμε την προετοιμασία μας και συνεχίζουμε να υλοποιούμε το σχεδιασμό μας. Για να έχουν οι πυροσβέστες μας τα μέσα που χρειάζονται. Για να μπορούν οι πολίτες να υπολογίζουν σε ένα ισχυρό και οργανωμένο μηχανισμό. Με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος που είναι και η αποστολή μας».

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημείωσε ότι «αυτό το οποίο καθημερινά γίνεται μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” δεν έχει προηγούμενο για την Ελληνική Δημοκρατία» και προσέθεσε ότι «λίγοι πίστευαν ότι η Δημόσια Διοίκηση και το Πυροσβεστικό Σώμα θα εξοπλίζεται με έναν τρόπο πρωτόγνωρο για την Ελληνική Δημοκρατία».

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«Είμαι σίγουρος ότι η χρήση των μέσων των οποίων το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει πλέον στην διάθεσή του για την νέα αντιπυρική περίοδο θα είναι τέτοια που θα αποτρέπει αλλά και θα επιχειρεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και φυσικά με τρόπο που να διασφαλίζεται και η ανθρώπινη συμμετοχή μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες που λειτουργείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως τόνισε ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” που αφορά το RRF έχει πλέον φτάσει στο τέλος του.

«Το βασικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε μια συνεργασία την οποία την επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο προκειμένου να παραμείνουμε ένας βασικός εταίρος στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ”», σημείωσε και προσέθεσε:

«Η παράδοση των νέων οχημάτων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας.

Στην τελική φάση το Ταμείο Ανάκαμψης - Στόχος η πλήρης εκταμίευση των 35,95 δισ. ευρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, περισσότερα από 1.000 οχήματα παντός τύπου εντάσσονται σταδιακά στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά του απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».Κατά τον χαιρετισμό της, η γενική διευθύντρια Παρακολούθησης και Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΥΣΤΑ, Ειρήνη Βλαχογιάννη, τόνισε ότι η παραλαβή των νέων οχημάτων αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα που ενισχύουν την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και την προστασία των πολιτών.

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Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, που περιλαμβάνουν 123 ορόσημα και στόχους, και με την προσδοκία πλήρους εκταμίευσης των 35,95 δισ. ευρώ του Προγράμματος.

Ευρωπαϊκοί πόροι για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, συνεχάρη το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή υλοποίηση των έργων του «ΑΙΓΙΣ», επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύει όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και τη διοικητική ικανότητα του κράτους να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες επενδύσεις εθνικής σημασίας.

Η προμήθεια των νέων μέσων υλοποιήθηκε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.