Εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφάλεια των κτηνιατρικών φαρμάκων -Τα ανεπιθύμητα συμβάντα, πού εστιάζει - iefimerida.gr

Με συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ξεκινά η ενημερωτική εκστρατεία για την ασφάλεια των κτηνιατρικών φαρμάκων, VetMedSafety Day, για ζώα και ανθρώπους.

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Κτηνιάτρων (FVE) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ανάγκη παρακολούθησης της ασφάλειας των κτηνιατρικών φαρμάκων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κίνδυνοι από τα κτηνιατρικά φαρμακα

Η χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων μπορεί να συνοδευτεί από ανεπιθύμητα συμβάντα που είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ζώα που έλαβαν το φάρμακο, στους ανθρώπους που χορήγησαν το φάρμακο ή ακόμη και στο περιβάλλον.

Η φετινή εκστρατεία εστιάζει στα αντιπαρασιτικά και ιδιαίτερα στην έλλειψη της αναμενόμενης αποτελεσματικότητάς τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία θεραπείας και σε κινδύνους για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.

Χρήσιμες οδηγίες για την αποφυγή και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δίνονται στο πληροφοριακό υλικό που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα και τα social media του ΕΟΦ https://www.eof.gr/ekstrateia-medsafetyday/

Η αναφορά της έλλειψης αποτελεσματικότητας των αντιπαρασιτικών είναι σημαντική διότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια των φαρμάκων, σημειώνει ο ΕΟΦ.

Κάθε αναφορά διαβιβάζεται στην ευρωπαϊκή βάση Eudravigilance και λαμβάνεται υπόψιν στη διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα οφέλη της χρήσης των φαρμάκων υπερτερούν των κινδύνων τους. Γι΄αυτό καταλήγει ο ΕΟΦ «κάθε αναφορά μετράει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ