﻿ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα διατηρεί πλήρη ενεργειακή επάρκεια εν μέσω διεθνούς κρίσης και αυξημένης ζήτησης ενέργειας - iefimerida.gr

Η Ελλάδα παραμένει πλήρως εφοδιασμένη, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, την αξιοποίηση ποικιλίας πηγώνενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων.

Η χώρα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή ηλεκτροδότηση εν όψει του Πάσχα, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά από σειρά συναντήσεων με φορείς και διαχειριστές ενέργειας.

Διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας

Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), οι Διαχειριστές ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και διυλιστήρια, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο ήταν η εξασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ημέρες αυξημένης ζήτησης λόγω Πάσχα.

Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του δικτύου. «Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την ετοιμότητα της χώρας.

Ενεργειακή ασφάλεια ως εθνική προτεραιότητα

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. «Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα», κατέληξε, αναφερόμενος και στη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων.

Στη σημερινή του εμφάνιση στην εκπομπή «Αταίριαστοι» νωρίτερα το πρωί, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαθέτει επάρκεια ενέργειας αυτή τη στιγμή και προσεχώς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένει απρόβλεπτη και απαιτεί επαγρύπνηση. Τόνισε τη σημασία του ενεργειακού μείγματος και των Ανανεώσιμων Πηγών για τη σταθερότητα του συστήματος, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους έντιμους καταναλωτές, και στις προσπάθειες ενίσχυσης των ελέγχων και της τεχνολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπισή τους