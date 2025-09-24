 Ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο: Ένστολος επιτέθηκε και χτύπησε την 34χρονη πρώην σύζυγό του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο: Ένστολος επιτέθηκε και χτύπησε την 34χρονη πρώην σύζυγό του

Female victim of domestic violence
Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να παρέμβουν σε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με καταγγελία 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας, την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Αναζητείται ο δράστης στο Ηράκλειο

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, αλλά ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ηράκλειο ένστολος πρώην σύζυγος ενδοοικογενειακή βία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ