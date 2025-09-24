Ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο: Ένστολος επιτέθηκε και χτύπησε την 34χρονη πρώην σύζυγό του - iefimerida.gr

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να παρέμβουν σε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με καταγγελία 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας, την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Αναζητείται ο δράστης στο Ηράκλειο

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, αλλά ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.