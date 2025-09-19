Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 39χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από χτυπήματα του συντρόφου της - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο Χανίων, χτυπημένη σε πρόσωπο και σώμα, μετέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης μια 38χρονο Πολωνή.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η γυναίκα, κατά την εξέταση της από γιατρό, αποκάλυψε ότι τα χτυπήματα προέρχονται από τον 39χρονο Μαροκινό σύντροφό της. Ο γιατρός ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με τον 39χρονο να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία.