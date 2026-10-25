Τραγική κατάληξη με την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά: Τρεις οι νεκροί [βίντεο] - iefimerida.gr

Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος της πύλης Ε2 του λιμανιού του Πειραιά, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Αρχικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 82χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ στη συνέχεια ανασύρθηκε και το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο παρέμεναν εγκλωβισμένοι οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών και μία γυναίκα περίπου 80 ετών, οι οποίοι επίσης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, και οι τρεις πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έπεσε στη θάλασσα.