Ένα το επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο -Υπό διερεύνηση άλλα δύο, τι λέει στο iefimerida ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ - iefimerida.gr

Ελεγχόμενη ανησυχία και σχετική σύγχυση επικρατεί στη Ζάκυνθο, καθώς οι ειδήσεις σχετικά με καταγραφή νέων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης παρέμεναν για όλη την χθεσινή ημέρα, Τετάρτη 22 Απριλίου, συγκεχυμένες, ακόμη και μέχρι αργά χθες το βράδυ.

Τη σύγχυση επέτεινε, μάλιστα, σχετική ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία το κόμμα της αντιπολίτευσης ισχυρίζεται ότι έχουν ήδη καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στο νησί, ενώ είναι γνωστό ότι απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εργαστηριακώς ένα τέτοιο κρούσμα...

Συγκεκριμένα, για δύο εργαστηριακώς επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρει ότι ακόμη ένας ασθενής, ο οποίος κατέληξε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), εξετάζεται για το ενδεχόμενο να είχε μολυνθεί από τη ζωοανθρωπονόσο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, λοιπόν, στη σχετική ανακοίνωσή του, ότι «η συνεχιζόμενη έξαρση (sic) των κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, σε συνδυασμό με το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό απώλειας ανθρώπινης ζωής υπό διερεύνηση, το οποίο κατέληξε μετά από νοσηλεία 48 ωρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και με τα ακόμη δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα που νοσηλεύονται -ευτυχώς εκτός κινδύνου- στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Τα παραπάνω στοιχεία στοιχειοθετούν την επιδημιολογική εικόνα της ενδημικότητας της νόσου στο νησί, με καταγραφή 6-10 κρουσμάτων ετησίως και κατά μέσο όρο ενός θανάτου ανά διετία».

Πάντως, πολύ αργά χθες το βράδυ, την καταγραφή λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο επιβεβαίωσε στο iefimerida.gr ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Μάλιστα, μιλώντας πάντα στο iefimerida.gr, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά τους έωλους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, περί δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ δηλώνει με σαφήνεια στο iefimerida.gr ότι «δεν ισχύουν τα περί δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου. Το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης από τη Ζάκυνθο νοσηλεύτηκε στην Πάτρα και έχει ιαθεί. Τα άλλα δύο κρούσματα είναι υπό διερεύνηση».

Ποια είναι η νόσος

Η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Leptospira. Μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα ή με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες ή τυφώνες, όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε στάσιμα νερά.

Η νόσος προσβάλλει πολλά ζώα και τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως, με σχεδόν 60.000 θανάτους. Στην Ευρώπη εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη.

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2-30 ημέρες. Η νόσος συχνά εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, διάρκειας 4-9 ημερών, εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης: πονοκέφαλος, ρίγη, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, εμετός ή διάρροια. Στη δεύτερη φάση, που είναι σοβαρότερη, μπορεί να παρουσιαστούν υψηλός πυρετός, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος), κοιλιακός πόνος, εξάνθημα, καθώς και επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα. Χωρίς θεραπεία, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες ασθένειες. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την πλήρη ανάρρωση.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, και έλεγχο των τρωκτικών. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά μέτρα για τη μείωση της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα.