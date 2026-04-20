 Εμπρηστική επίθεση στο ΙΧ του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα των Τεμπών, Δ. Καρώνη -Ανέλαβαν την ευθύνη με τηλεφώνημα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στο ΙΧ του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα των Τεμπών, Δ. Καρώνη -Ανέλαβαν την ευθύνη με τηλεφώνημα

Άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής είχε το αυτοκίνητό του μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Αναζητούνται οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης

Οι δράστες έριξαν εύφλεκτο υγρό στο αυτοκίνητο και έβαλαν φωτιά. Πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεσή της, ενώ αμέσως ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ, με την έρευνα να περνάει στην κρατική Ασφάλεια.

Κατά πληροφορίες, άγνωστο άτομο κάλεσε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και ανέφερε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η Ομάδα Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

