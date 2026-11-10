ΕΜΠ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου -Κλειστές οι αίθουσες και περιορισμένο ωράριο - iefimerida.gr

Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να εορταστεί η 53η επέτειος του Πολυτεχνείου, που για πρώτη φορά στα χρονικά θα εφαρμοστεί ωράριο αλλά και κλειστές αίθουσες στο συγκρότημα της Πατησίων.

Αφορμή της απόφασης της Πρυτανείας του ΕΜΠ είναι τα περιστατικά βανδαλισμών και επεισοδίων προηγούμενων ετών, με πιο πρόσφατα εκείνα της 15ης Νοεμβρίου 2025.

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Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύει το Iefimerida, προβλέπεται αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος της Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Κλειστές οι πύλες στις 13 και 14 Νοεμβρίου

Οι πύλες θα είναι κλειστές στις 13 και 14 Νοεμβρίου για εργασίες προετοιμασίας, ενώ η πρόσβαση θα γίνεται από τις εισόδους της Πατησίων, της Στουρνάρη και της Τοσίτσα.

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 08:30-18:00 στις 15 και 16 Νοεμβρίου, με δυνατότητα πρόωρης διακοπής για λόγους ασφαλείας, ενώ στις 17 Νοεμβρίου το ίδρυμα θα λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 13:00.

Aντιδράσεις από τους φοιτητές

Η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει ήδη αντιδράσεις από το φοιτητικό κίνημα και τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων.

Στις 12 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρυτανεία του ΕΜΠ.

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Η απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ