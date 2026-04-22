Εξέλιξη για το ελληνόκτητο πλοίο στο Ορμούζ: «Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις», λέει η εταιρεία - iefimerida.gr

Η Technomar Shipping Inc, ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου EPAMINONDAS που δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ, διαβεβαίωσε πως το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Epaminondas που έπλεε στην περιοχή υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά το πρωί της Τετάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης, καθώς το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ως μέτρο πίεσης με φόντο τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Με ανακοίνωσή της το βράδυ, η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc., ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει πως το πλοίο έχει καταληφθεί από τους Ιρανούς, διαβεβαιώνοντας πως το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».