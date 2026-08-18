Ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ -Νεκρός ένας ναυτικός - iefimerida.gr

Ο αρχιμηχανικός ενός ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγού πλοίου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης, ενώ το πλοίο έπλεε εξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Το μηχανοστάσιο του πλοίου «Minoan Dignity», που φέρει σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα αργά τη Δευτέρα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα ο αξιωματικός να τραυματιστεί θανάσιμα.

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Δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα σε μια θαλάσσια οδό που μέχρι φέτος χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.



Το UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ,Οργανισμός Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ προς τα έξω. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός μέλους του πληρώματος. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν».



«Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο οργανισμός.