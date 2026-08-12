Ένα ελληνικό νησί αναζητά εθελοντές για να βοηθήσουν τις αδέσποτες γάτες -Πώς να υποβάλετε αίτηση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις - iefimerida.gr

Στη Σύρο ένα καταφύγιο προσφέρει σε εθελοντές την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη φροντίδα και την ευημερία αδέσποτων γατών, έχοντας παράλληλα δωρεάν διαμονή και πρωινό.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση Syros Cats, που δραστηριοποιείται για την προστασία των ζώων στις Κυκλάδες.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η οργάνωση προετοιμάζει ήδη το νέο της πρόγραμμα για το 2027.

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Η εθελοντική εργασία απαιτεί πέντε ώρες την ημέρα, για έξι ημέρες την εβδομάδα. Ο εθελοντής έχει μία ημέρα ελεύθερη, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει για να γνωρίσει τη Σύρο και να εξερευνήσει τις ομορφιές του νησιού.

Τι πρέπει να κάνει ο εθελοντής και ποια είναι τα οφέλη

Οι καθημερινές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν αρχικά τη διανομή τροφής και την αλλαγή του νερού, ώστε οι γάτες να έχουν πάντα καθαρό και φρέσκο νερό. Παράλληλα, οι εθελοντές αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των αμμολεκανών, την απολύμανση των κλουβιών και τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων του καταφυγίου.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται επίσης η χορήγηση φαρμάκων σε ζώα που τα χρειάζονται, πάντα υπό την επίβλεψη της ομάδας του καταφυγίου. Φυσικά, υπάρχει και το πιο ευχάριστο κομμάτι, όπου ο εθελοντής καλείται να περνά χρόνο με τις γάτες και να παίζει μαζί τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να βοηθά στο πλύσιμο κουβερτών, πιάτων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

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Σε αντάλλαγμα, το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν διαμονή και πρωινό, καθώς και ιδιωτικό δωμάτιο σε κοινόχρηστο σπίτι με άλλους εθελοντές. Παρέχονται επίσης βασικές υπηρεσίες, όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο, πέρα από τη μία ημέρα ελεύθερη κάθε εβδομάδα.

Τα έξοδα μετακίνησης, ωστόσο, βαρύνουν τον εθελοντή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια προς και από την Ελλάδα, καθώς και τη μεταφορά με πλοίο μέχρι τη Σύρο, αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ η ιταλική ilmessaggero. Δικά του είναι επίσης τα έξοδα για γεύματα, μετακινήσεις στο νησί, εκδρομές και προσωπικές αγορές. Απαραίτητη είναι και η κατοχή διεθνούς ασφαλιστικής κάλυψης.

Τα προσόντα για τη συμμετοχή στο project για τις γάτες

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα Syros Cats πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να γνωρίζει καλά αγγλικά, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί χωρίς προβλήματα με την ομάδα.

Απαιτείται επίσης καλή φυσική κατάσταση, καθώς αρκετές από τις καθημερινές εργασίες είναι πρακτικές και απαιτούν κίνηση. Πάνω απ' όλα, όμως, χρειάζεται μεγάλη αγάπη για τις γάτες και υπομονή, καθώς ο εθελοντής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των ζώων.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την υποβολή της αίτησης μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα syroscats.com.