Η «Ελληνικό Μετρό» εξηγεί πώς άρχισε να αναβλύζει σχιστόλιθος από αυλή σπιτιού στην Κυψέλη -Ο αφρός και τα έργα - iefimerida.gr

Για τη διαρροή σχιστόλιθου στην Κυψέλη, η οποία προκάλεσε αρχικά μια σύγχυση, τοποθετήθηκε η εταιρεία Ελληνικό Μετρό.

Στην περιοχή γίνονται εργασίες για τη Γραμμή 4, με την εταιρεία να αναφέρει στο ανακοινωθέν της ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή υπήρξε διαρροή αγωγού αποχέτευσης, με μείγμα από «εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό», που κατέληξε στην αυλή του σπιτιού στην περιοχή.

Πρόκειται για μείγμα από τον αφρό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, που αποτελείται από ειδικά χημικά και χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας, ώστε να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση κατά τις εργασίες διάνοιξης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Κατασκευή της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας Τμήμα Α’ ''Άλσος Βεΐκου - Γουδή''

Σχετικά με την εκροή εδαφικού πολφού σε οδούς της Κυψέλης από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. εκδίδεται η ακόλουθη ενημέρωση:

Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης νωρίτερα σήμερα παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στη συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».