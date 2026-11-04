Το ελληνικό γιαούρτι πρώτο σε εξαγωγές στη Βρετανία -Τα προϊόντα που συμπληρώνουν τη 10άδα - iefimerida.gr

Τα ελληνικά γιαούρτια αναδεικνύονται στο κορυφαίο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Το ελληνικό γιαούρτι ήρθε πρώτο στις εξαγωγές στη Βρετανία καταγράφοντας αύξηση 67,1% σε αξία κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, ενώ συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές προς τη βρετανική αγορά ενισχύθηκαν κατά 29%, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC).

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Η πρώτη «δεκάδα» στις εξαγωγές -Από το γιαούρτι σε φάρμακα και χαλκοσωλήνες

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ελληνικών γιαουρτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 σε 152,57 εκατ. στερλίνες, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο προϊόν στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.

Ακολουθούν βιομηχανικά και χημικά προιόντα, όπως:



Στη 2η θέση της κατάταξης βρίσκονται οι σωλήνες κυκλικής διατομής από σίδηρο και χάλυβα, με εξαγωγές αξίας 107,94 εκατ. στερλινών, οι οποίες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 7.804,1%.

Ακολουθούν τρίτα τα κατεργασμένα έλαια πετρελαίου, με 94,61 εκατ. στερλίνες και άνοδο 268,1%, καθώς και τα μονωμένα σύρματα, τα ομοαξονικά καλώδια και οι λοιποί μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί στην 4η θέση﻿, με εξαγωγές 91,88 εκατ. στερλινών, αυξημένες κατά 45,8%.

Στην 5η θέση βρίσκονται τα φάρμακα σε δόσεις ή συσκευασίες λιανικής πώλησης, με αξία εξαγωγών 82,89 εκατ. στερλίνες, παρά τη μείωση κατά 15,6%.

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Ιδιαίτερη παρουσία καταγράφουν και τα ελληνικά τυριά, τα οποία καταλαμβάνουν την 6η θέση, με εξαγωγές 77,43 εκατ. στερλινών και αύξηση 16,7%.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι χαλκοσωλήνες, με 61,07 εκατ. στερλίνες, οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες αλουμινίου, με 44,13 εκατ. στερλίνες, οι μετρητές παροχής ή παραγωγής αερίου, υγρών και ηλεκτρικής ενέργειας, με 39,44 εκατ. στερλίνες, καθώς και τα λαχανικά παρασκευασμένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, με 33,16 εκατ. στερλίνες.

Αύξηση 29% στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές

Η θετική εικόνα για τις ελληνικές εξαγωγές δεν περιορίζεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές αγαθών προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 σε 1,32 δισ. στερλίνες, έναντι 1,02 δισ. στερλινών την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 29%.

Αντίθετα, οι βρετανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσίασαν οριακή άνοδο 1,1%, φθάνοντας τα 650,94 εκατ. στερλίνες, έναντι 644,12 εκατ. στερλινών το αντίστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους.

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Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 1,97 δισ. στερλίνες, αυξημένος κατά 18,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας διευρύνθηκε κατά 76,9%, φθάνοντας τα 665,12 εκατ. στερλίνες, έναντι 376,03 εκατ. στερλινών ένα χρόνο νωρίτερα.

Άνοδος της Ελλάδας μεταξύ των προμηθευτών του Ηνωμένου Βασιλείου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνολική θέση της Ελλάδας στον χάρτη των προμηθευτών της βρετανικής αγοράς. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της HMRC από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην αξία των εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το εξεταζόμενο οκτάμηνο, με άνοδο 29,41%.

Η επίδοση αυτή οδήγησε την Ελλάδα στην 44η θέση μεταξύ των χωρών προμηθευτών του Ηνωμένου Βασιλείου, από την 48η θέση που κατείχε την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακολούθησε η Ιρλανδία, με αύξηση 23,44%.

Επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία και από τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία

Ανοδική είναι η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο και με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

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Σύμφωνα με αυτά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθε σε 1,686 δισ. ευρώ, έναντι 1,296 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 30,1%.

Παράλληλα, οι ελληνικές εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 673,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,7% σε σύγκριση με τα 572,75 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας ύψους περίπου 1,01 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 39,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί σε 723,19 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός όγκος των διμερών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 26,3%, φθάνοντας τα 2,359 δισ. ευρώ, έναντι 1,869 δισ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική που αναπτύσσουν τα ελληνικά προϊόντα στη βρετανική αγορά, με τα γιαούρτια να βρίσκονται στην κορυφή της εξαγωγικής κατάταξης και τα τυριά να διατηρούν επίσης ισχυρή παρουσία, ενώ η συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και η διεύρυνση του εμπορικού πλεονάσματος αναδεικνύουν τις σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ