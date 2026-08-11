Ελληνικό: Φωτιά σε γκαράζ τριώροφης πολυκατοικίας, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - iefimerida.gr

Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ 3ώροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό Αττικής εκδηλώθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου, περίπου στις 13:15.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Η φωτιά εντοπίζεται στο υπόγειο γκαράζ, περίπου 350 τ.μ., ενώ άμεσα πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διώροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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