Ελληνικό: Φωτιά σε γκαράζ τριώροφης πολυκατοικίας, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - iefimerida.gr

Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ 3ώροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό Αττικής εκδηλώθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου, περίπου στις 13:15.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

Η φωτιά εντοπίζεται στο υπόγειο γκαράζ, περίπου 350 τ.μ., ενώ άμεσα πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διώροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.