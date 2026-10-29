 Ανοιχτή επιστολή από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία: Οι βουλευτές να υπερψηφίσουν τις ρυθμίσεις του ν/σ του υπουργείου Υγείας για τον Πανελλήνιο Σύλλογο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή επιστολή από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία: Οι βουλευτές να υπερψηφίσουν τις ρυθμίσεις του ν/σ του υπουργείου Υγείας για τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Βουλή
Βουλή © INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Τη στήριξή της στη θεσμική μεταρρύθμιση που προβλέπει τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εκφράζει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ), μέσω ανοιχτής επιστολής προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα και με αφορμή τη σημερινή ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για το οποίο ολοκληρώνεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) καλεί τους βουλευτές σε θετική ψήφο.

Η ΕΛΨΕ καλεί τους βουλευτές να στηρίξουν τη συγκεκριμένη θεσμική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχολογίας.

ΕΛΨΕ: Βασική προτεραιότητα της μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου

Παράλληλα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας, προκειμένου να συμβάλει με την επιστημονική της γνώση στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια επιστολή της ΕΛΨΕ, βασική προτεραιότητα της μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου, μέσα από την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών που διασφαλίζουν την επιστημονική εγκυρότητα, την ποιότητα και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

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