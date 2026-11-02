Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου: Αποδοκιμάζει τις απάτες που εκμεταλλεύονται την ανιδιοτελή προσφορά για παιδιά με καρκίνο - iefimerida.gr

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αποδοκιμάζει όσα έρχονται στο φως σχετικά με την οργάνωση «Παιδική Χαρά» και τη διαχείριση χρημάτων από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

«Η εκμετάλλευση της ασθένειας και του ανθρώπινου πόνου για προσωπικό οικονομικό όφελος αποτελεί μία από τις πιο απαράδεκτες μορφές εξαπάτησης. Ακόμη περισσότερο όταν αφορά παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές ασθένειες», τονίζει η ΕΛΛΟΚ, στη σχετική ανακοίνωσή της, και συμπληρώνει:

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«Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που η αγωνία των ασθενών και των οικογενειών τους χρησιμοποιείται από επιτήδειους για την προσέλκυση χρημάτων. Τέτοιες πρακτικές δεν πλήττουν μόνο τους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας και τους πολίτες που εξαπατώνται. Προκαλούν μια πολύ ευρύτερη ζημιά, καθώς κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, καλλιεργούν την καχυποψία και αδικούν το έργο χιλιάδων εθελοντών και οργανώσεων που προσφέρουν καθημερινά ουσιαστική υποστήριξη στους συνανθρώπους μας».

Η ΕΛΛΟΚ επισημαίνει ακόμη ότι «στη χώρα μας, τα παιδιά με καρκίνο έχουν καθολική πρόσβαση σε οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Υπάρχουν επίσης διαδικασίες κάλυψης της αναγκαίας θεραπείας στο εξωτερικό, όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Γι’ αυτό, όταν ζητούνται χρήματα για μια θεραπεία, χρειάζεται πρώτα να έχει διευκρινιστεί τι καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ασφαλιστικούς φορείς και τι, ενδεχομένως, παραμένει ακάλυπτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικογένειες δεν έχουν ανάγκη βοήθειας.

Συχνά ένας γονέας αφήνει τη δουλειά του, η οικογένεια μετακινείται σε άλλη πόλη και χρειάζεται να καλύψει έξοδα στέγασης, μεταφοράς και καθημερινής διαβίωσης για μήνες. Το εισόδημα μειώνεται την ώρα που οι ανάγκες αυξάνονται. Αυτές οι δυσκολίες είναι πραγματικές και χρειάζονται στήριξη. Πρέπει, όμως, να ξεχωρίζουν καθαρά από το κόστος της ιατρικής περίθαλψης».

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Επίσης, η ΕΛΛΟΚ υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ως προς την εμπιστοσύνη, η οποία πρέπει να καλύπτει την χειρονομία της προσφοράς: «Η επιθυμία να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας δεν πρέπει να συνοδεύεται από καχυποψία, αλλά από σωστή ενημέρωση.

Πριν από μια οικονομική συνεισφορά, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιος διοργανώνει τον έρανο, ποια συγκεκριμένη ανάγκη πρόκειται να καλυφθεί, πώς θα διατεθούν τα χρήματα και αν υπάρχει δυνατότητα απολογισμού.

Η επίσημη καταγραφή της δωρεάς και η δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων αποτελούν πρόσθετες δικλίδες προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ασκείται έντονη συναισθηματική πίεση, προβάλλονται φωτογραφίες άρρωστων παιδιών ή ζητούνται επειγόντως χρήματα χωρίς επαρκή στοιχεία για την ανάγκη και τον τελικό αποδέκτη τους.

Παράλληλα, η ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου των δημόσιων εράνων και της διάθεσης των χρημάτων που συγκεντρώνονται είναι απαραίτητη για την προστασία τόσο των δωρητών όσο και των ασθενών».