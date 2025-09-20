Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Να συνδεθεί η χορήγηση διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ - iefimerida.gr

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας.

Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, στα 4 λεπτά επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Κάθε μέρα στην Αττική έχουμε κατά προσέγγιση 7-18 ανακοπές, ενώ περίπου το 20% των ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δυστυχώς δεν είναι σπάνιος και μπορεί να συμβεί, σε κάθε μέρος και σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας.

Τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου παραμένουν πολύ χαμηλά με λιγότερους από έναν στους 10 ανθρώπους να επιβιώνουν.

Όλοι μας όμως μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ). Και αυτό μπορεί να συμβεί αν γνωρίζαμε ΚΑΡΠΑ. Η γνώση της ΚΑΡΠΑ μπορεί να μετατρέψει έναν απλό περαστικό σε σωτήρα ζωής. Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετές χώρες η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έχει ενταχθεί στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης, δίνοντας σε κάθε πολίτη το εργαλείο να δράσει αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) εκτιμά ότι μόνο στην Αττική θα μπορούσαν να σώζονται έως και 600 συνάνθρωποί μας ετησίως, εάν ο γενικός πληθυσμός είχε την απαραίτητη εκπαίδευση.

Η πρόταση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζει να καταθέσει επίσημη πρόταση στο υπουργείο Μεταφορών, ώστε η ΚΑΡΠΑ να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος οδήγησης.

«Η σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με την εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) αποτελεί μια αναγκαία και ουσιαστική πρόταση της ΕΚΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η βασική γνώση πρώτων βοηθειών και η ικανότητα παροχής ΚΑΡΠΑ σε επείγουσες καταστάσεις μπορούν να σώσουν ζωές σε περιστατικά αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας.

«Η απόκτηση δεξιοτήτων ΚΑΡΠΑ από κάθε νέο οδηγό δεν ενισχύει μόνο την προσωπική του ευθύνη, αλλά καλλιεργεί και μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ετοιμότητας και προσφοράς μέσα στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, το δίπλωμα οδήγησης παύει να αποτελεί απλώς ένα έγγραφο κυκλοφοριακής νομιμότητας και μετατρέπεται σε εχέγγυο κοινωνικής συνεισφοράς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει ο κ. Τούτουζας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με τα πιστοποιημένα σεμινάρια (από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναζωογόνησης - European Resuscitation Council- που είναι ο επίσημος επιστημονικός φορέας πιστοποίησης στην ΚΑΡΠΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού αλλά και των υγειονομικών, με εκατοντάδες πιστοποιημένα σεμινάρια ΚΑΡΠΑ σε όλη τη χώρα και χιλιάδες εκπαιδευόμενους. Τα σεμινάρια αυτά αφορούν τόσο τη Βασική Υποστήριξη ζωής (BLS -Basic Life Support - 4ωρες) -όπου εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται πολίτες σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή- όσο και την Εξειδικευμένη Υποστήριξη ζωής (ALS -Advanced Life Support - 2×10 ώρες) στην οποία εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επαγγελματίες υγείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ