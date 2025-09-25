ΕΛΟΠΥ: Διεθνές πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, με πιστοποιημένες πρακτικές - iefimerida.gr

Με ισχυρή συμμετοχή θεσμικών φορέων, επιστημόνων και διεθνών οργανισμών, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Υπεύθυνη Ιχθυοκαλλιέργεια: Από ιχνηλατήσιμες πρώτες ύλες, σε πιστοποιημένες ιχθυοτροφές». Την Ημερίδα διοργάνωσαν η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και το MarinTrust, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης πρώτων υλών για τα ψάρια εκτροφής.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος όπου αναδείχθηκε ο ρόλος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από τις τοποθετήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων και των διεθνών προδιαγραφών πιστοποιήσεών της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα στις πρώτες ύλες των ιχθυοτροφών, οι διεθνείς πιστοποιήσεις που εγγυώνται υπεύθυνη αλιεία και βιώσιμη παραγωγή, καθώς και ο ρόλος των θαλάσσιων συστατικών στη διατροφή των ψαριών εκτροφής.

Ο κ. Σπυρίδων Πρωτοψάλτης

Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπυρίδων Πρωτοψάλτης, απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας ότι: «Παραμένει προτεραιότητά μας η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τις ΠΟΑΥ. Η ολοκλήρωση αυτού του πλαισίου αποτελεί άμεση κυβερνητική δέσμευση όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να εξασφαλιστεί θεσμική σταθερότητα, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, προστασία του περιβάλλοντος και οργανωμένη ανάπτυξη του κλάδου».

Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ, υπογράμμισε: «…στα 40 χρόνια ανάπτυξής της, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της αγροδιατροφής, με στρατηγικό ρόλο στην εθνική μας οικονομία και ηγετική θέση στην Ευρώπη. Η συζήτηση για τις πρώτες ύλες και τις βιώσιμες ιχθυοτροφές είναι καθοριστική όχι μόνο για την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και για το κύρος και την αξιοπιστία του κλάδου μας. Κάνουμε πράξη την βιώσιμη ανάπτυξη».

Τον ρόλο του συντονιστή ανέλαβε ο Francisco Aldon, CEO MarinTrust, δηλώνοντας ότι «Η υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια ξεκινά από ιχνηλατήσιμες πρώτες ύλες και φτάνει έως τις πιστοποιημένες ιχθυοτροφές».

Η Lara Barazi-Γερουλάνου, Μέλος Δ.Σ. της ΕΛΟΠΥ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (FEAP), τόνισε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία δεν ρωτά μόνο τι παράγουμε. Ρωτά πώς το παράγουμε, από πού προέρχονται οι πρώτες ύλες, ποιους επηρεάζει η αλυσίδα αξίας μας και τι αποτύπωμα αφήνει στο περιβάλλον. Αυτά τα ερωτήματα είναι ευκαιρίες να δείξουμε ότι ο τομέας μας μπορεί και παρέχει πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με κοινωνική υπευθυνότητα και με απόλυτη διαφάνεια».

Ο Νίκος Παπαϊωάννου, συνιδρυτής και Πρόεδρος της ΙΡΙΔΑ, παραγωγός εξειδικευμένων και αειφόρων ιχθυοτροφών, μίλησε για τις ελληνικές ιχθυοτροφές, την ασφάλειά τους που αποδεικνύεται από τους πολυάριθμους ελέγχους που γίνονται από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, αλλά και πως αυτές αποτελούν πρότυπο κυκλικής οικονομίας. Τέλος, ανέλυσε την κορυφαία διατροφική αξία της Τσιπούρας και του Λαβρακιού που παράγονται με αυτές τις τροφές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Dave Martin, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Sustainable Fisheries Partnership, ανέδειξε την ανάγκη διαφάνειας του κλάδου, ενώ ο Dr. Brett Glencross, Τεχνικός Διευθυντής IFFO/MarinTrust παρέθεσε διεθνή στοιχεία που δείχνουν ότι η ιχθυοκαλλιέργεια δεν επιβαρύνει τον πλανήτη με υπεραλίευση, καθώς ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια αυξάνεται οι ποσότητες ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου που παράγονται από την αλιεία παραμένουν σταθερές. Η Libby Woodhatch, Προέδρος MarinTrust Governing Body Committee, παρουσίασε τα διεθνή κριτήρια πιστοποίησης.



Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ, Ισμήνη Μπογδάνου, σημείωσε ότι: «Με συντονισμένες δράσεις, στοχευμένη καινοτομία και στρατηγική διοίκηση, η ΕΛΟΠΥ έχει μετασχηματίσει τον κλάδο από κατακερματισμένο και παραδοσιακό μοντέλο σε σύγχρονο, εξωστρεφή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο, ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και με επίγνωση, καινοτόμο, παραγωγικό και βιώσιμο».

Από την πλευρά τους οι διεθνείς εκπρόσωποι ανέδειξαν την παγκόσμια σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας ως πρότυπο υπεύθυνης παραγωγής, με έμφαση στις πιστοποιήσεις, τη διαφάνεια και τις πρακτικές βιωσιμότητας που καθιστούν την Ελλάδα αξιόπιστο σημείο αναφοράς στη διεθνή σκηνή. Απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού, έδειξαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο του ελληνικού κλάδου υδατοκαλλιεργειών, σχετικά με την πιστοποιημένη ιχθυοκαλλιέργεια που ενισχύει την μακρά αξιοπιστία του.

Η Ημερίδα κατέδειξε ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, συνδυάζοντας την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων με την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και της απασχόλησης. Με πλήρη συμμόρφωση στους αυστηρούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με συστηματική επιστημονική παρακολούθηση και διεθνείς πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, ο κλάδος εφαρμόζει τεκμηριωμένες πρακτικές βιωσιμότητας που διασφαλίζουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΛΟΠΥ, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως το MarinTrust, συνεχίζει να επενδύει στη διαφάνεια, την αειφορία και την υπεύθυνη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς στη βιώσιμη θαλάσσια παραγωγή τροφίμων.