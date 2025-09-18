Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ): Δυναμικό «παρών» στην 89η ΔΕΘ - iefimerida.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για 5η συνεχή χρονιά συμμετείχε με επιτυχία στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας το θετικό της αποτύπωμα στην Ανακύκλωση Συσκευασιών της χώρας.

Περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες παρευρέθηκαν στο περίπτερο της ΕΕΑΑ, ανάμεσά τους Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, θεσμικοί παράγοντες, επιχειρήσεις και κοινό. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της εταιρείας για τα σημαντικά αποτελέσματα των έργων του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, τις βασικές αρχές διαλογής και αξιοποίησης των Αποβλήτων Συσκευασίας, καθώς και τις επενδύσεις της εταιρείας σε νέες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος.

Η ΕΕΑΑ αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες ως εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενισχύοντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Στο περίπτερό της, ενσωματώθηκαν δύο διαδραστικές ψηφιακές προκλήσεις–παιχνίδια. Το πρώτο, σε περιβάλλον VR, προσομοιώνει μια εικονική μονάδα ανακύκλωσης που χρειάζεται διάσωση, εξοικειώνοντας το κοινό με όλα τα στάδια της Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Το δεύτερο παιχνίδι, μέσω τεχνολογίας Kinect, επιτρέπει στους παίκτες, με avatar έναν Μπλε Κάδο, να συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά, συγκεντρώνοντας πόντους και διεκδικώντας θέση στον πίνακα αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα το κοινό ενημερώνεται για τα υλικά που δέχονται οι Μπλε Κάδοι. Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε και κλήρωση, στην οποία ως δώρο διατέθηκαν 10 δωροεπιταγές από μεγάλο κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων του περιπτέρου της εταιρείας ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας και της Ανακύκλωσης Συσκευασιών για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο Γ. Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΟΑΝ. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο κ. Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης παρουσίας της ΕΕΑΑ στην 89η ΔΕΘ, ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης συμμετείχε σε Ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και προκλήσεις στη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα», όπου είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανακύκλωση Συσκευασιών, να αναδείξει τις πρωτοβουλίες της ΕΕΑΑ και να ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους της Πολιτείας και άλλους θεσμικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου της, σημείωσε: «Σε ένα περιβάλλον με πολλές και σημαντικές προσκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της Ανακύκλωσης Συσκευασιών της χώρας. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι κατά το περασμένο έτος, υπερκαλύψαμε κατά 152% τον στόχο Ανακύκλωσης Συσκευασιών, εξυπηρετώντας το 99% του πληθυσμού της Ελλάδας. Συνεχίζουμε σταθερά τα έργα και τις επενδύσεις μας, σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τη στήριξη των πολιτών, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».