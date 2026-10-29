Έλληνες σιδηροδρομικοί για την τραγωδία στην Ισπανία: «Η ασφάλεια δεν μπορεί να υπονομεύεται από την υποστελέχωση» - iefimerida.gr

Τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη της για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εκφράζει σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ ΜΣΤ).

Παράλληλα μεταφέρουν τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΣ ΜΣΤ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη της στους σιδηροδρομικούς της Ισπανίας, τονίζοντας ότι «θεωρούμε αυτονόητο, ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν πλήρως και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπονομεύεται από την υποστελέχωση, τις ελλείψεις προσωπικού, την ανεπαρκή εκπαίδευση και τη μη πλήρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Η ανθρώπινη προσπάθεια, όμως, δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται επαρκές προσωπικό, συνεχής εκπαίδευση και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που να λειτουργούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά στην πράξη».

ΑΠΕ ΜΠΕ