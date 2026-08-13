Έλληνας οδηγός παρκάρει πάνω σε πλατεία και γίνεται viral -Πού συνέβη το απίστευτο περιστατικό - iefimerida.gr

Ένα ακόμη αδιανόητο περιστατικό παράνομης στάθμευσης έρχεται από τους ελληνικούς δρόμους, με οδηγό να παρκάρει το αυτοκίνητο του κυριολεκτικά πάνω σε κυκλικό κόμβο.



Η παράνομη στάθμευση συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί και οι πεζοί που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που μια σημαντική μερίδα οδηγών θεωρεί σχεδόν αυτονόητο δικαίωμα να παρκάρει το αυτοκίνητό της όπου θέλει, αδιαφορώντας πλήρως για το πώς η επιλογή αυτή επηρεάζει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.﻿

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