Έλληνας οδηγός έσπασε κάθε ρεκόρ σε αλκοτέστ -Πόσο είχε πιει, τι πρόστιμο θα πληρώσει - iefimerida.gr

Τα νέα μπλόκα της Τροχαίας σε θερινούς προορισμούς της Αττικής απέδωσαν, καθώς ένας οδηγός εντοπίστηκε να έχει καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ μέτρησης.

Οι τουριστικοί προορισμοί που βρίσκονται κοντά στην Αττική βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τροχαίας το περασμένο Σαββατοκύριακο η οποία πραγματοποίησε χιλιάδες ελέγχους και φυσικά βεβαίωσε εκατοντάδες παραβάσεις.

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