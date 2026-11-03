Έλληνας οδηγός άφησε το πολυτελές SUV του πάνω σε νησίδα -Το απίστευτο παρκάρισμα που έγινε viral - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο απίθανα παραδείγματα παράνομης στάθμευσης καταγράφηκε σε περιοχή της Αθήνας, με οδηγό πολυτελούς SUV να αφήνει το όχημά του πάνω στο γκαζόν της νησίδας, αδιαφορώντας για κάθε κανόνα οδικής κυκλοφορίας.

Παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που εξακολουθούν να αγνοούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αφήνοντας τα οχήματά τους σε σημεία όπου η στάθμευση όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους και να προκαλέσει φθορές στον δημόσιο χώρο.

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