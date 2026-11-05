Έλληνας γιατρός πιάστηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας με παράνομα μπότοξ και αναισθητικό - iefimerida.gr

Με παράνομα μπότοξ και φιαλίδια με αναισθητικό έφτασε στην Κύπρο ένας Έλληνας γιατρός, με τις τοπικές αρχές να ανοίγουν έρευνα για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sigmalive, o συγκεκριμένος γιατρός αφίχθη από την Ελλάδα στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στις 24 Οκτωβρίου και υπάλληλοι του Τελωνίου , έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών του

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Κατά τον έλεγχο, στις αποσκευές του εντοπίστηκαν πέντε φιαλίδια με παράνομο σκεύασμα που χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις αισθητικής (Botox), καθώς και ένα φιαλίδιο με αναισθητικό υγρό, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει ο «Πολίτης» Κύπρου, οι συσκευασίες δεν έφεραν οδηγίες χρήσης ή σημάνσεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη νομιμότητα εισαγωγής και χρήσης τους.

Οι κυπριακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των σκευασμάτων αλλά δεν προχώρησαν στη σύλληψη του γιατρού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση από το Τελωνείο Λάρνακας.

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Kαταγγελίες για παράνομα «botox parties»

Την ίδια ώρα, οι Αρχές στην Κύπρο διερευνούν δεκάδες καταγγελίες για παράνομα «botox parties» που διοργανώνονται σε κατοικίες και ιδιωτικούς χώρους και στα οποία χορηγούνται ενέσιμα αισθητικής.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός είχε διαφημιστεί τις προηγούμενες εβδομάδες από ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο που προανήγγελλαν την παρουσία του στο νησί για τη διενέργεια ενέσιμων αισθητικών θεραπειών, μεταξύ των οποίων και μπότοξ.

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις φαίνεται πως κινητοποίησαν τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες ενημέρωσαν την Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων.

Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκονται καταγγελίες για αντίστοιχες συγκεντρώσεις ανδρών, στις οποίες φέρεται να χορηγούνται ενέσιμα σκευάσματα ενδυνάμωσης.

Σύμφωνα με την διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Κύπρου, Έλενα Παναγιωτοπούλου, η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων παρουσιάζει δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς για την είσοδο της Αστυνομίας απαιτείται δικαστικό ένταλμα.

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Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η προέλευση των ενέσιμων σκευασμάτων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα προμηθέυονται οι διοργανωτές.